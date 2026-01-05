Поставки начнутся в 2029 году и будут продолжаться вплоть до 2040-х годов

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар объявил о подписании 2 января соглашения с Азербайджаном, предусматривающего поставку 33 миллиардов кубометров природного газа в течение следующих 15 лет. Поставки будут осуществляться с месторождения Апшерон в азербайджанском секторе Каспийского моря по существующему маршруту «Баку – Тбилиси – Эрзурум».

Турецкий министр подчеркнул, что реализация соглашения начнётся только в 2029 году. Поставки будут продолжаться вплоть до 2040-х годов, а ежегодный объём импорта составит 2,25 миллиарда кубометров газа. Решение о закупках азербайджанского газа принято в рамках национальной стратегии по диверсификации источников поставок.

В сентябре Турция уже подписывала контракт с США на поставку газа в течение 20 лет. Тогда речь шла об объёме около 70 миллиардов кубометров газа, которые поступят турецким потребителям до 2045 году. Таким образом, контракт с Азербайджаном является вторым крупным за последние полгода. При этом Анкара продолжает закупать российский газ, одновременно стремясь диверсифицировать источники импорта.