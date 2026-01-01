Белград получил очередную отсрочку, позволяющую продолжить переработку российской нефти

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) предоставило сербской компании NIS временное освобождение от санкций, которое позволит продолжить работу единственного в стране нефтеперерабатывающего завода до 23 января 2026 года. Об этом сообщает издание Barron's, ссылаясь на заявление министра энергетики Сербии Дубравка Джедовича.

Сербский министр подчеркнул, что Белграду удалось добиться невозможного. Как известно, в октябре США потребовали от Сербии выкупить долю России в NIS, но это было невозможно из-за отказа российской компании. В конечном итоге сербское правительство потеряло надежду на очередную отсрочку от санкций, смирившись, что страна столкнётся с нехваткой топлива.

Однако после того, как OFAC в очередной раз освободили NIS от санкций, предприятие может продолжить переработку нефти и покрывать 80% потребностей Сербии в топливе, а также обеспечивать рабочими местами около 13,5 тысяч человек. При этом непонятно, как Белград планирует в дальнейшем решать ситуацию с российской долей в NIS, ведь о полном решении данного вопроса речи не идёт. Уже в этом месяце санкции США вновь вступят в силу, а NIS может приостановить работу.

Есть вероятность того, что российская доля в NIS будет приобретена крупнейшей в Венгрии нефтегазовой компанией MOL. В таком случае венгерская компания, имеющая партнёрские связи с Россией, выступит в качестве посредника, обеспечивающего работу нефтеперерабатывающего завода в Сербии.