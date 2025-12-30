Произойдёт это в рамках контракта на поставку Варшаве 10 тысяч ракет CGR-080

Правительство Польши подписало уже третий контракт на приобретение 239-мм ракет CGR-080 для реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo. В этот раз было заказано 10 тысяч ракет, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 километров. Примечательным является то, что производство будет осуществляться на польских территориях, в рамках совместного предприятия WB Electronics и Hanwha Aerospace.

Ожидается, что предприятие по производству ракет РСЗО построят в Любушском воеводстве, в районе Горжува-Велькопольского. На заводе будут работать как польские, так и южнокорейские специалисты. Польские чиновники акцентируют внимание на том, что для Варшавы это уникальная возможность стать одной из стран, производящей реактивные ракеты для ударов на дальние расстояния. Помимо этого, в будущем предприятие может расширить свою специализацию, наладив выпуск других ракет, например – калибра 122-мм.

Поставки ракет в рамках третьего заказа запланированы на 2030 год. Судя по всему, именно столько времени необходимо, что наладить работу совместного предприятия и запустить производственную линию. При этом завершить поставки могут уже к 2033 году, то есть в перспективе речь может идти о производстве 3 тысяч ракет CGR-800 в год. Хотя не стоит исключать, что часть ракет будет поставлена из Южной Кореи, поэтому производственные объёмы в Польше могут быть меньше.