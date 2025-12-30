Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Польша к 2030 году наладит производство ракет для РСЗО K239 Chunmoo
Произойдёт это в рамках контракта на поставку Варшаве 10 тысяч ракет CGR-080

Правительство Польши подписало уже третий контракт на приобретение 239-мм ракет CGR-080 для реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo. В этот раз было заказано 10 тысяч ракет, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 километров. Примечательным является то, что производство будет осуществляться на польских территориях, в рамках совместного предприятия WB Electronics и Hanwha Aerospace.

Ожидается, что предприятие по производству ракет РСЗО построят в Любушском воеводстве, в районе Горжува-Велькопольского. На заводе будут работать как польские, так и южнокорейские специалисты. Польские чиновники акцентируют внимание на том, что для Варшавы это уникальная возможность стать одной из стран, производящей реактивные ракеты для ударов на дальние расстояния. Помимо этого, в будущем предприятие может расширить свою специализацию, наладив выпуск других ракет, например – калибра 122-мм.

Поставки ракет в рамках третьего заказа запланированы на 2030 год. Судя по всему, именно столько времени необходимо, что наладить работу совместного предприятия и запустить производственную линию. При этом завершить поставки могут уже к 2033 году, то есть в перспективе речь может идти о производстве 3 тысяч ракет CGR-800 в год. Хотя не стоит исключать, что часть ракет будет поставлена из Южной Кореи, поэтому производственные объёмы в Польше могут быть меньше.

#польша #рсзо #k239 chunmoo #южная корая
Источник: defence24.pl
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

