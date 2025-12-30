Вашингтон выделит на нужды международной организации только $2 млрд, хотя ещё недавно цифра доходила до $17 млрд

США объявили о выделении Организации Объединённых Наций (ООН) финансирования в размере 2 миллиардов долларов, которые потратят на оказание гуманитарной помощи другим странам международного сообщества. При этом утверждённая сумма практически в девять раз меньше, чем было в последние годы, когда взнос Вашингтона достигал вплоть до 17 миллиардов долларов. Тем не менее, США полностью не отказались от взносов в ООН, сохранив свой статус крупнейшего в мире донора гуманитарной помощи.

Государственный секретарь Марко Рубио объясняет, что такой подход позволит распределить бремя между другими странами. Помимо этого, ООН потребуется сократить «раздутый штат», а также более эффективно перестроить структуру международных агентств, усилить подотчётность и надзор за расходом средств. В противном случае, если международная организация не предпримет соответствующие меры, США могут продолжить сокращать свои взносы. Впрочем, даже если Вашингтон не станет продолжать сокращать взносы на гуманитарную деятельность ООН, международной организации так или иначе придётся адаптироваться к сокращающейся роли США в финансировании.

На сайте ООН поблагодарили США за оказываемую помощь, подчеркнув, что выделенное финансирование позволяет продолжать оказывать гуманитарную помощь сотням миллионам человек по всему миру.