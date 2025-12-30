Nacvark
В Южной Корее проводят испытания антидроновой брони для танков K2 Black Panther
На опубликованных кадрах виден танк с импровизированным защитным каркасом

В сети появились кадры с военных учений в Южной Корее, где запечатлён новейший танк K2 Black Panther южнокорейского производства, оснащённый импровизированным защитным каркасом. Речь идёт о защитной решётке, позволяющей не допустить удар барражирующего боеприпаса по уязвимым частям бронетехники.

Соответствующие кадры были распространены в южнокорейских СМИ, в то время как официальная информация от Сеула отсутствует. Судя по всему, южнокорейское военное командование осознаёт необходимость оснащения своих танков защитой от дронов-камикадзе, являющихся неотъемлемой частью современных боевых действий. При этом наличие оборудованного на танках защитного каркаса, а не фотографий с его концептом, говорит о реальных шагах в этом направлении.

Стоит напомнить, что танки K2 Black Panther используются не только Южной Кореей, но и Польшей. Польское правительство производит танки в собственном конфигурации K2PL, включающую в себя средства радиоэлектронной борьбы, дистанционно управляемый оружейный модуль для физического противодействия и систему активной защиты Trophy (нейтрализует цели на подлёте к танку) израильского производства.

#южная корея #k2 black panther
Источник: armyrecognition.com
