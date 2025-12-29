Компания Baykar Technologies (Турция) опубликовала видео с проведённых испытаний, в ходе которых два беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar Kızılelma осуществили автономный полёт, используя возможности роевого управления без участия оператора. Представленные БПЛА позиционируются как беспилотные истребители, поскольку их возможности фактически аналогичны истребительной авиации.

На опубликованном видео можно заметить, как два прототипа БПЛА (PT3 и PT5) осуществляют полёт в тесном строю, координируя свои действия между собой. Отмечается, что это первый случай в истории авиации, когда два беспилотных истребителя выполняют автономный полёт в формате роя.

Турецкая компания настаивает на том, что автономное управление позволяют нескольким БПЛА работать под единым командным управлениям для выполнения поставленной задачи. Беспилотники полагаются на бортовые алгоритмы и обмен данными, а вмешательство человека сведено к нулю. Пока что речи не идёт о совместных ударных операциях, но беспилотные истребители вполне могут осуществлять патрулирование по заранее определённому маршруту, собирая информацию.

Инженеры Baykar Technologies проверили возможности автономного полёта двух БПЛА одновременно, собрав необходимые данные для дальнейшего усовершенствования технологии.