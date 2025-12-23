Произойдёт это уже в 2027 году

Министерство обороны Великобритании не планирует продлевать срок эксплуатации боевых машин пехоты (БМП) Warrior, которые будут списаны в 2027 году в соответствии с первоначальным планом. Об этом сообщает издание UK Defence Journal, ссылаясь на ответ министра по оборонным закупкам страны Люка Полларда на депутатский запрос.

Решение списать БМП Warrior в установленные сроки было принято даже несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность по поводу потенциальных пробелов в бронетанковых возможностях. Великобритания до сих пор испытывает проблемы с введением в эксплуатацию БМП Ajax, из-за которой в ноябре 30 военнослужащих попали в госпиталь.

Поллард в ответ на депутатский запрос подчеркнул, что британское оборонное ведомство действует исходя из правительственной стратегии в сфере обороны и безопасности. В этом документе изложено, что будущие возможности армии будут зависеть от «живучих и смертоносных платформ», поэтому Лондон отходит от использования устаревшей военной техники.

В августе была информация о планах правительства Великобритании переоборудовать БМП Warrior в дистанционно управляемые инженерные машины для преодоления минных полей. При этом, это не означает, что все имеющиеся у британской армии 300 бронемашин будут переоборудованы. Большую часть из них, вероятнее всего, утилизируют.