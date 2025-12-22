Минобороны страны одобрило закупку

Министерство обороны Литвы одобрило приобретение 100 боевых машин пехоты (БМП) CV90 в новой конфигурации MkIV. Ожидается, что контракт будет подписан в начале 2026 года совместно с другими странами НАТО.

В рамках данного плана литовские вооружённые силы планируют модернизовать сухопутные войска, а также наладить производство комплектующих и техническое обслуживание БМП на территории страны. Основным преимуществом CV90 является относительно небольшая стоимость по сравнению с другими бронемашинами западных образцов, а также готовность компании-производителя к промышленному сотрудничеству и передаче технологий. Помимо этого, другие страны НАТО также проявляют интерес к данным БМП, поэтому Вильнюс может сэкономить на совместных закупках.

После того как в следующем году Вильнюс официально заключит контракт, поставка первых CV90 MkIV будет осуществлена 2028 году. Говоря об общей стоимости 100 новых CV90 для Литвы, можно предположить, что речь будет идти о сумме примерно в 1 миллиард долларов, поскольку один БМП стоит около 10 - 12 миллионов долларов.