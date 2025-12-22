Военные задействовали истребители F-16

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) на своей странице в социальной сети X сообщило об инциденте, произошедшем утром в воскресенье, когда Военно-воздушные силы США были вынуждены использовать истребитель F-16 для перехвата самолёта, нарушившего закрытое воздушное пространство над городом Палм-Бич (штат Флорида). В этом городе находится личная резиденция президента США Дональда Трампа – Мар-а-Лаго, где он бывает каждые выходные.

Ведомство подчёркивает, что в этот раз ситуацию удалось безопасно урегулировать. Командование обращается к пилотам воздушных судов с требованием проверять NOTAM (система оповещения, информирующая о временных изменениях или опасностях в воздушном пространстве) перед каждым своим полётом. Стоит отметить, что это не первый случай, когда ВВС США задействуют военную авиацию для перехвата гражданских самолётов над Палм-Бич. Такие ситуации обычно происходят в выходные, когда воздушное пространство над резиденцией Дональда Трампа закрывают в связи с его визитом.