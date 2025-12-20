Решение последовало после того, как в ЕС не смогли согласовать «репарационный кредит» в прежней задумке

Правительство Великобритании отказалось использовать хранящиеся у себя в стране замороженные российские активы общей стоимостью 8 миллиардов фунтов стерлингов (около 11 миллиардов долларов) для оказания поддержки Украине. Об этом сообщает издание Financial Times.

В материале издания напоминают, что данная инициатива была предложена британскими чиновниками на фоне обсуждения в Европейском союзе выделения Украине «репарационного кредита», где важную роль будут отыгрывать замороженные российские активы. Однако после того, как Брюссель отверг предложение и обеспечил выделение кредита через другой механизм, в Лондоне отказались использовать российские активы. Financial Times объясняет, что использование Великобританией российских активов допускалось только совместно с Европейским союзом, Канадой и Австралией.

Таким образом, российские активы по-прежнему останутся замороженными на счету британских банков. По крайней мере, пока в Европе не согласуют скоординированный план действий, что маловероятно из-за юридических и репутационных рисков. Их разморозка, как и в случае с хранящимися в странах Европейского союза, возможна только после принятия отдельного решения.