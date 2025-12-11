Они зарекомендовали себя как эффективное и дешёвое средство противодействия БПЛА

Компания BAE Systems сообщила о получении контракта от Военно-морских сил США на поставку комплектов наведения Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) общей стоимостью 1,7 миллиарда долларов. Контракт предусматривает получение заказов в течение 5 лет с первым финансированием в размере 322 миллиона долларов.

Контракт предполагает заказ неопределённого количества комплектов наведения, то есть ВМС США будут постепенно выделять средства в пределах упомянутых 1,7 миллиардов долларов. При этом в пресс-релизе компании упоминается, что за эти средства будут произведены десятки тысяч комплектов наведения.

APKWS является комплектом наведения для неуправляемых 2,75-дюймовых ракет Hydra 70. Интеграция неуправляемых ракет с комплектом наведения позволяет наносить высокоточные удары, поражая широкий спектр небронированных и бронированных стационарных и движущихся целей, минимизируя сопутствующий ущерб. APKWS зарекомендовали себя при применении против беспилотных летательных аппаратов, поскольку точность ракеты позволяет осуществить перехват дрона практически со стопроцентной вероятностью, а стоимость выстрела составляет до 50 тысяч долларов.