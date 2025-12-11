В перспективе её парк французских САУ составит 48 единиц техники

Компания KNDS France (Франция) на своей странице в социальной сети X сообщила о подписании соглашения с правительством Литвы на поставку дополнительных 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR Mk II. Отмечается, что суммарно страна приобрела 48 единиц CAESAR.

Стоимость заказанной артиллерии составляет 252 миллиона евро. При этом Вильнюс договорился с KNDS France об инвестициях в размере 12 миллионов евро для развитие промышленной кооперации между странами. По всей видимости, инвестиции будут сосредоточены вокруг организации обслуживания CAESAR на литовских территориях.

Французская компания планирует начать поставки своих САУ литовским вооружённым силам уже в 2027 году. Формирование полного артиллерийского дивизиона (12 установок) будет завершено к 2027 году. В перспективе Литва станет первым после Франции оператором САУ CAESAR.

Примечательно, что установки были заказаны в модернизированном варианте. KNDS France продолжает работу над своими САУ, учитывая опыт их применения в современных военных конфликтах. Так, например, теперь CAESAR может быстрее перемещаться после артиллерийского залпа, сокращая вероятность ответного удара по позиции.