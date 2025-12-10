Сайт Конференция
В Великобритании планируют разобраться с БМП Ajax, из-за которой 30 солдат попали в госпиталь
Маловероятно, что вопрос с проблемной БМП действительно решат

Ближе к концу ноября появилась информация о том, что Вооружённые силы Великобритании прекратили использование боевых машин пехоты (БМП) Ajax, которые были признаны пригодными к эксплуатации. На первых же учениях сразу 30 солдат, управлявших БМП Ajax, выбыли из строя из-за плохого самочувствия после поездки. Проблемы в конструкции БМП привели к тремору, головным болям, шуму в ушах и потери равновесия у трёх десятков военных.

Государственный министр по оборонной готовности и промышленности (в составе «теневого кабинета» от оппозиции) Люк Поллард заявил, что возмущён недавним инцидентом, когда 30 солдат оказались в госпитале после учений на БМП Ajax. По его словам, парламент ведёт сразу три расследования, планируя принять «любые необходимые решения, чтобы так или иначе положить конец этой истории».

При этом британский чиновник напомнил, что Ajax успешно преодолел 42 тысяч километров без подобных травм у личного состава. Более того, он утверждает, что не все задействованные в учениях БМП привели к травмам у солдат. Тем не менее недавние учения подтверждают не устранённую неисправность Ajax – признаёт он. Люк Поллард считает, что действующий министр обороны Джон Хили разделяет его позицию и примет правильное решение.

Вышеупомянутые проблемы с конструкцией БМП Ajax были обнаружены ещё несколько лет назад. После их обнаружения подрядчик якобы устранил проблему, но, как стало понятно из недавних учений, на самом деле она остаётся актуальной. Несмотря на все проблемы, маловероятно, что БМП Ajax выведут из эксплуатации, поскольку на программу потратили миллиарды фунтов стерлингов. Экс-министр обороны Бен Уоллес уже говорил о том, что программа Ajax потерпела провал, но он не смог её закрыть, ведь решение о разработке британского БМП было принято ещё до него.

#великобритания
Источник: bbc.com
