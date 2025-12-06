Сайт Конференция
Nacvark
Швеция перенаправляет средства с поддержки Африки на помощь Украине
Перераспределены будут около $200 млн

Министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуза, чьи слова приводит издание Reuters, заявил о намерениях Стокгольма сократить финансирование в целях развития пяти стран, перенаправив средств на увеличение помощи Украине. По его словам, речь идёт о сокращении помощи Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии.

Шведский министр подчеркнул, что для его страны Украина является важнейшим приоритетом внешней политики, в том числе в контексте политики оказания помощи. Правительство Швеции планирует увеличить помощь Киеву до 10 миллиардов шведских крон (около 1 миллиарда долларов) в следующем году, поэтому необходимо искать дополнительные источники финансирования.

«Нет никакого секретного печатного станка для печати банкнот в целях оказания помощи, и деньги должны откуда-то поступать», – объясняет Дуза.

Сокращение программ поддержки четырём странам Африки и Боливии позволит шведскому бюджету высвободить 2 миллиарда шведских крон (около 200 миллионов долларов), которые можно будет использовать в таких проектах, как восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Reuters напоминает о том, что в 2022 году Швеция уже сократила помощь более чем десяти странам, в том числе Буркина-Фасо и Мали.

#украина #швеция #африка
Источник: reuters.com
Сейчас обсуждают

salexa
02:41
распаковать в прям там где забрал. и снять на видео сразу..... умные и евреи учатся на чужих ошибках ,остальные 80% на своих..ну ниче,я думаю не последний йух без соли доедает...найдёт еще штукарь на ...
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
REY_B_
02:08
А что, РосНано плохо продвигалось в области распила?
В Москве запущено тестовое производство фотонных интегральных схем
salexa
02:03
хорошая цель для калибров
Между Лондоном и городами Германии планируют запустить высокоскоростные железнодорожные маршруты
linux4ever
01:49
Контейнерная виртуализация = namespaces + cgroups + chroot-style rootfs. Это Linux-фича, ядро рулит, docker и т.д. просто менеджер. Нормальные "контейнерные движки": LXC/LXD Docker containerd CRI-O ...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
linux4ever
01:35
pacman на aur не работает так-то.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
linux4ever
01:33
к тому времени, когда linux был версии 1.0 судебные споры закончились, но это не помешало ему утопить бсдю.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
linux4ever
01:31
А какие стандарты в BSD? Что добавил Netflix, то стандарт, так что-ли?
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
linux4ever
01:29
>Conntrack, iptables, haproxy да что хош. Задача совершенно глупая. >Быдлокодеры не являются причиной пользоваться херней. Мда, админ не знающий про сисколы, пишет что-то про программистов... Как эт...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
От LoL до KeK один шаг
01:19
При тех настройках что у амуды 5090 тоже какаха))
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Лев корл
00:56
Это постал?????(на картинках) Если да то фейспалм! Майнкрафт проглотил еще один культовый проект! Я надеюсь, что это просто обложка, а сама игра с нормальной графикой!!!
Новая часть Postal отменена спустя два дня после своего анонса из-за обвинений в использовании ИИ
