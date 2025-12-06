Перераспределены будут около $200 млн

Министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуза, чьи слова приводит издание Reuters, заявил о намерениях Стокгольма сократить финансирование в целях развития пяти стран, перенаправив средств на увеличение помощи Украине. По его словам, речь идёт о сокращении помощи Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии.

Шведский министр подчеркнул, что для его страны Украина является важнейшим приоритетом внешней политики, в том числе в контексте политики оказания помощи. Правительство Швеции планирует увеличить помощь Киеву до 10 миллиардов шведских крон (около 1 миллиарда долларов) в следующем году, поэтому необходимо искать дополнительные источники финансирования.

«Нет никакого секретного печатного станка для печати банкнот в целях оказания помощи, и деньги должны откуда-то поступать», – объясняет Дуза.

Сокращение программ поддержки четырём странам Африки и Боливии позволит шведскому бюджету высвободить 2 миллиарда шведских крон (около 200 миллионов долларов), которые можно будет использовать в таких проектах, как восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Reuters напоминает о том, что в 2022 году Швеция уже сократила помощь более чем десяти странам, в том числе Буркина-Фасо и Мали.