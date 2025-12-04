Их задействуют для защиты стратегической инфраструктуры

Министерство обороны Польши сообщило о получении от Испании систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Crow, которые предназначены для защиты защиты критически важной инфраструктуры, аэропортов и военных объектов. Литовские власти выразили благодарность за предоставленную помощь.

Система Crow разработана испанской компанией Indra и сочетает в себя различные датчики, радары и камеры, а также средства радиоэлектронной борьбы. Такая комбинация оборудования позволяет обнаруживать и подавлять различные беспилотники, предварительно идентифицируя их и согласовывая решение с командным пунктом. Решение о передаче данных систем Литве обусловлено недавними инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства стран Европы неизвестными БПЛА.

Литовское оборонное ведомства также напомнило, что испанские вооружённые силы развернули на авиабазе Шяуляй контингент военно-воздушных сил численностью 200 человек личного состава, на вооружении которого имеются 11 истребителей F-18.