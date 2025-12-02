Они предназначались для военных

В Германии неизвестные похитили из грузовика гражданского перевозчика около 20 тысяч патронов, предназначавшихся для немецких вооружённых сил. Об этом сообщает издание Der Spiegel, получившее подтверждение информации от Министерства обороны страны.

Водитель припарковал грузовик на неохраняемой парковке в промышленном парке недалеко от города Бург (Магдебург), после чего неизвестные ночью вскрыли грузовой отсек и похитили несколько ящиков с боеприпасами. Кражу обнаружили только на следующий день, когда водитель прибыл в близлежащую казарму для передачи боеприпасов. Военные обнаружили несанкционированное вскрытие грузового отсека, провели аудит, сверили информацию с накладными и подтвердили хищение боеприпасов.

По предварительным оценкам, было украдено около 10 тысяч боевых патронов для пистолетов и 9,9 тысяч холостых патронов для штурмовых винтовок, а также дымовые гранаты. Фактический ущерб от кражи вряд ли превышает 100 тысяч евро, но в оборонном ведомстве подчеркнули, что серьёзно относятся к хищению боеприпасов, поскольку они не должны были попасть в чужие руки.

Основная вина возложена на транспортную компанию, в частности, на водителя грузовика, который решил переночевать в отеле, осуществив незапланированную парковку на неохраняемой стоянке.