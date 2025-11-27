Об этом сообщает компания Boeing, получившая заказ

Компания Boeing сообщила о получении заказа от Военно-воздушных сил США на поставку 15 дополнительных самолётов-заправщиков KC-46A Pegasus (12 партия) общей стоимостью 2,47 миллиарда долларов. Выделенное финансирование позволит обеспечить стабильность производства, включая цепочку поставок, чтобы компания могла и дальше продолжать производить самолёты данного типа.

В пресс-релизе компании отметили, что ВВС США осуществили налёт более 150 тысяч часов на своём парке KC-46A, учитывая учебные, боевые вылеты и миссии по развёртыванию. На текущий момент Boeing обеспечила поставку 183 самолётов-заправщиков KC-46A по всему миру. Из них 98 самолётов были поставлены ВВС США, а четыре – ВВС Израиля.

ВВС США испытывают острую нехватку самолётов-заправщиков, чьи графики полётов расписаны на месяцы вперёд. Самолёты-заправщики активно используются во время доставки военной техники, особенно истребителей, в Европу. Так, например, для переправки истребителя F-16 с завода Lockheed Martin в Техасе на авиабазу в Словакии понадобится осуществить как минимум две дозаправки. При этом чрезвычайные ситуации в мире, зачастую сказываются на доступности самолётов-заправщиков, как было летом этого года, когда США задействовали стратегические бомбардировщики B-2 Spirit для нанесения ударов по Ирану.