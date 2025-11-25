Они даже выучили местные языки, чтобы управлять островом после захвата

В США двое американцев, 21-летний Гэвин Риверс Вайзенберг и 20-летний Таннер Кристофер Томас, обвиняются в сговоре с целью вторжения в Гаити, где они планировали захватить остров Гонав площадью 734 квадратных километра. Об этом сообщает издание CBS News, ссылаясь на заявления прокуратуры по Восточному округу Техаса.

Американцы планировали приобрести парусные лодки, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также завербовать бездомных из Вашингтона, чтобы создать собственную армию наёмников. В их планах было осуществить государственный переворот для установления контроля над островом, а после приступить к похищению людей и нанесению им увечий.

Судебные документы подтверждают всю серьёзность намерений двух американцев: они разрабатывали оперативные и логистические планы, выучили местные языки (гаитянский и креольский), вербовали других участников и посещали различные учебные заведения, где получали дополнительные знания. Более того, 20-летний Томас поступил на военную службу в ВВС США для совершенствования своих практических навыков.

Сейчас Вайзенбергу и Томасу грозит пожизненное заключение в федеральной тюрьме. Их обвиняют в сговоре с целью совершения убийства в иностранном государстве, а также других эпизодах, связанных с дальнейшими планами на остров и местное население.