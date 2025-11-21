Общая стоимость одобренного к продажу вооружения составляет $92 млн

На сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA) сообщается об одобрении продажи правительству Индии двух пакетов вооружения, предусматривающих поставку переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) FGM-148 Javelin и артиллерийских снарядов M982A1 Excalibur увеличенной дальности. Общая стоимость заказанного вооружения составляет около 92 миллионов долларов (45,7 и 47,1 миллиона долларов – ориентировочная стоимость контрактов).

В рамках данных контрактов индийские вооружённые силы получат 100 единиц ПТРК Javelin, а также 216 артиллерийских снарядов M982A1 Excalibur. В стоимость контрактов также входит дополнительное оборудование и услуги, включая запчасти, командно-пусковые установки, снаряды-имитаторы, техническая документация, программное обеспечение, услуги по обучению и техническому обслуживанию.

M982A1 ExcaliburПТРК Javelin используются для поражения бронетехники методом атаки сверху, по принципу «выстрелил и забыл». M982A1 Excalibur является снарядом 155-мм калибра, который может поражать цели на расстоянии от 20 до 70 километров, значительно превышая дальность поражения стандартных артиллерийских боеприпасов.