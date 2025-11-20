Он также может использоваться для наземных ударов

Несколько дней назад Силы самообороны Японии провели испытания по развёртыванию гиперзвуковой ракетной системы Hyper Velocity Gliding Projectile (HVGP), разрабатываемой Агентством по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) с 2018 года для обороны острова от иностранных кораблей. Стоит отметить, что, несмотря на первоначальную техническую задачу, в будущем ракета также может использоваться для ударов по суше.

В ходе испытаний пусковую установку гиперзвукового комплекса загрузили на военный корабль и военно-транспортный самолёт Grumman C-2 Greyhound, проведя испытательное развёртывание с последующей отработкой запуска и перезарядки системы. По данным ATLA, проведённые испытания «достигли требуемых результатов».

Как сообщают японские СМИ, первая модификация (Block 1) комплекса HVGP сможет поражать цель на расстояние от 300 до 500 километров, а её передача военным ожидается уже в следующем году. В будущем, по данным тематического портала Naval News, планируются модификации Block 2 и 2B, которые смогут наносить удары на расстоянии от 2 до 3 тысяч километров. Таким образом, речь идёт о полноценной гиперзвуковой баллистической ракете Японии, которая в будущем может использоваться для ударов по различным целям.