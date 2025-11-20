Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Японии провели испытания гиперзвукового противокорабельного ракетного комплекса HVGP
Он также может использоваться для наземных ударов

Несколько дней назад Силы самообороны Японии провели испытания по развёртыванию гиперзвуковой ракетной системы Hyper Velocity Gliding Projectile (HVGP), разрабатываемой Агентством по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) с 2018 года для обороны острова от иностранных кораблей. Стоит отметить, что, несмотря на первоначальную техническую задачу, в будущем ракета также может использоваться для ударов по суше.

В ходе испытаний пусковую установку гиперзвукового комплекса загрузили на военный корабль и военно-транспортный самолёт Grumman C-2 Greyhound, проведя испытательное развёртывание с последующей отработкой запуска и перезарядки системы. По данным ATLA, проведённые испытания «достигли требуемых результатов».

Как сообщают японские СМИ, первая модификация (Block 1) комплекса HVGP сможет поражать цель на расстояние от 300 до 500 километров, а её передача военным ожидается уже в следующем году. В будущем, по данным тематического портала Naval News, планируются модификации Block 2 и 2B, которые смогут наносить удары на расстоянии от 2 до 3 тысяч километров. Таким образом, речь идёт о полноценной гиперзвуковой баллистической ракете Японии, которая в будущем может использоваться для ударов по различным целям.

#япония #гиперзвуковая ракета
Источник: news.usni.org
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия на выставке Dubai AirShow представила беспилотный вариант истребителя пятого поколения Су-75
4
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
9
The Telegraph: Британские F-35B будут вынуждены сбрасывать остатки ракет и топлива перед посадкой
3
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
6
Энтузиаст собрал аналог Steam Machine и проверил заявления Valve относительно быстродействия консоли
1
В поездах дальнего следования появятся пижамы для пассажиров
3
Сенсорные чехлы для будущих iPhone Pro могут расширить возможности смартфонов
+
Во Франции мужчина нашел в своем саду клад из золотых слитков и монет на 700 тысяч евро
+
Опрос показал желание геймеров играть в однопользовательские игры вместо многопользовательских
+
На выставке Dubai Airshow 2025 истребитель Су-57Э заметили с новым двигателем АЛ-51Ф1
+
Смартфоны Samsung серии Galaxy S26 могут оказаться заметно тоньше и легче моделей iPhone 17
+
Немецкий оверклокер разогнал память DDR5 до 13 322 МТ/с
+
Android 17 может получить ряд улучшений для повышения удобства игрового процесса
+
Неизвестный смартфон Realme с Android 15 появился в базе данных Geekbench
+
NASA проведет специальный брифинг по межзвёздному объекту 3I/ATLAS
1
Суд отказал Microsoft в запрете перепродажи лицензий на Windows и Office
+
Илон Маск и Тим Суини раскритиковали Microsoft за изменение ряда функций Windows не в лучшую сторону
1
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
1
AMD и Nvidia могут повысить цены своих видеокарт из-за роста стоимости памяти
2
Ученые из Калифорнийского университета адаптировали двигатель Стирлинга для работы от ночного холода
+

Популярные статьи

11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
20
Релиз Call of Duty: Black Ops 7 — лучшее, что происходило с игровой индустрией в последние годы
5
4K-QLED телевизор с частотой до 120 Гц для игр и просмотра любого контента - обзор HARPER 60Q770TS
13
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
7
«Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо как хорошая экранизация классики (обзор фильма)
3
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
59
Подборка аниме, которым можно заменить третий сезон One Punch Man
1
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 1Gb GDDR3 на 15 процессорах Intel
48
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
8

Сейчас обсуждают

[IRanPast]
05:52
А какая разница, если вы из одной палаты?
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
Михаил Авраменко
05:42
Наши ребята, поди, лазерной указкой посветили разок а мелкобриташки сразу подумали про боевой лазер и от страха дунули в штанишки.
В Великобритании заявили о «применении лазеров» российским кораблём против пилотов Королевских ВВС
ark-bak
05:35
Всё хотят воевать. Мир йобнулся. Дблблд.
В Японии провели испытания гиперзвукового противокорабельного ракетного комплекса HVGP
Anton Demenchuk
05:13
Стопэ, а разве японии после поражения во 2 мировой не запрещено иметь такое оружие???, это явно перебор для самообороны.
В Японии провели испытания гиперзвукового противокорабельного ракетного комплекса HVGP
Виталий Виталий
04:47
Очередной высер от Дрюсика Чимбанутого, у которого линукс по умолчанию дерьмо, потому что это не виндовс, а виндовс по умолчанию кул - потому что это виндовс! И конечно в сравнении виндовс и линукс по...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
vovslev
04:29
в июне собирал комп, взял опертивку за 10ку 32 ддр5 7200, щас гляжу она уже 27 %)
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
32Влад32
03:41
Нормально.
Reuters: Китай покупает российский СПГ со скидкой до 40%
HP91
03:09
То же мне открытие , процы интел любят скоростную память. Надо хотя бы от 6400 ставить и выше.
Roblox с 2026 года введет обязательную верификацию через видеокамеру для доступа к чатам
Роман Кудлай
02:53
В этом весь автор: поставить на старое железо тяжёлый и актуальный дистр и через wine запускать тесты. А когда надо запустить современную программу он ставит дистрибутив, который лет 10 как не поддерж...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
JornoJovanni
01:57
Я не буду юзать Линукс Я не буду юзать Линукс Я не буду юзать Линукс Серьёзно, я, когда в прошлом офисе работал, три года сидел на этой залупе, ибо контора не могла позволить себе винду, ну нахер ваш ...
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter