Прототип самолёта находится в цеху на этапе доработки

Начальник лётной службы ОКБ «Сухой» Сергей Богдан, в эфире «Первого канала» подтвердил намерения провести первый полёт малозаметного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate российского производства уже в начале 2026 года. По его словам, сейчас самолёт находится в производственном цеху на этапе доработки для проведения демонстрационных испытаний.

Су-75 Checkmate («Шах и мат») является истребителем пятого поколения, оснащённым технологиями малозаметности. Рассматривается как альтернатива Су-57 с акцентом на малозаметность, а также возможности для экспорта в страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки. Впервые концепция Су-75 Checkmate была представлена в 2021 году на авиасалоне МАКС-2021. Уже через два года началась подготовка к производству прототипа истребителя, которую планировали завершить до конца 2025 года. Как следует из заявления Сергея Богдана, истребитель находится на этапе доработки, то есть прототип Су-75 уже существует.

Малозаметный истребитель российского производства в очередной раз представили на международной выставке аэрокосмической и оборонной промышленности Dubai Airshow 2025 в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Ожидается, что ОАЭ станут одним из потенциальных заказчиков Су-75 Checkmate.