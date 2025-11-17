Президент США получил от швейцарских дипломатов несколько золотых сувениров, которые могли смягчить его позицию по отношению к Швейцарии

Летом США ввели против Швейцарии рекордное количество пошлин, а общий тариф на импорт швейцарских товаров составил 39% (самый высокий в Европе). На тот момент швейцарское правительство не смогло заключить торговое соглашение, предусматривающее снижение пошлин. Однако, как несколько дней назад заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, Вашингтон всё же снизит тарифную ставку на швейцарские товары до 15%.

Минимальным тарифом на импорт США считают 10%, но предложенных Берном условий хватило только на снижение ставки до 15%. По словам Грира, Швейцария обязалась инвестировать 200 миллиардов долларов в экономику США на протяжение всего президентского срока Дональда Трампа. Основные отрасли инвестирования – фармацевтика и переработка золота – именно эти категории товаров экспортирует Швейцария в США. Помимо прочего, швейцарские власти планируют обеспечить приобретение дополнительных самолётов Boeing.

Издание Axios опубликовало материал, в котором указало на то, как Швейцарии удалось склонить Дональда Трампа к смягчению своей позиции и снижению пошлин. Дело в том, что в ноябре американский президент получил от швейцарских дипломатов ряд сувениров, причём явно с учётом предпочтений политика. Трампу подарили памятный золотой слиток стоимостью 130 тысяч долларов, на который нанесли гравировку с цифрами 45 и 47 (первый и второй президентский срок политика), а также золотые часы марки Rolex. Подбор подарков явно не был случайностью, поскольку Дональд Трамп известен своим пристрастием к золотым украшениям, интерьерам.