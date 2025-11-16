Решение депозитария будет зависеть от правовой базы на момент конфискации

Бельгийский депозитарий Euroclear хранит российские активы, которые были заморожены в 2022 году. Генеральный директор депозитария Валери Урбен в интервью Le Monde рассказала о действиях, которые предпримет организация в случае конфискации российских активов по решению Европейского союза или правительства Бельгии. Она не исключает, что Euroclear подаст в суд, но всё будет зависеть от правовой базы на тот момент.

Урбен объясняет, что для Euroclear в первую очередь важны доверие клиентов и собственная репутация, а конфискация средств противоречит международному праву, касающемуся суверенных активов, поэтому Россия вполне может инициировать судебные разбирательства на этот счёт. Она подчеркнула, что в том случае, если активы будут конфискованы и санкции с России снимут, Москва в любой момент сможет обратиться к Euroclear с запросом на возвращение средств.

«Кто тогда вернёт нам €140 миллиардов (гипотетическая сумма конфискованных активов), которые мы ей должны?», – задаётся вопросом Урбен.

Валери Урбен считает, что лучшим способом решения ситуации с замороженными российскими активами является заключение мирного соглашения, предусматривающего их разморозку. Сама Урбен иронизирует относительно того, что доля российских активов в депозитарии Euroclear составляет всего лишь 0,5% от общей суммы (42,4 триллиона евро), но именно они занимают от 30% до 100% её рабочего времени.