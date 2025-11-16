Сайт Конференция
Nacvark
Euroclear может подать в суд на ЕС в случае конфискации российских активов
Решение депозитария будет зависеть от правовой базы на момент конфискации

Бельгийский депозитарий Euroclear хранит российские активы, которые были заморожены в 2022 году. Генеральный директор депозитария Валери Урбен в интервью Le Monde рассказала о действиях, которые предпримет организация в случае конфискации российских активов по решению Европейского союза или правительства Бельгии. Она не исключает, что Euroclear подаст в суд, но всё будет зависеть от правовой базы на тот момент.

Урбен объясняет, что для Euroclear в первую очередь важны доверие клиентов и собственная репутация, а конфискация средств противоречит международному праву, касающемуся суверенных активов, поэтому Россия вполне может инициировать судебные разбирательства на этот счёт. Она подчеркнула, что в том случае, если активы будут конфискованы и санкции с России снимут, Москва в любой момент сможет обратиться к Euroclear с запросом на возвращение средств.

«Кто тогда вернёт нам €140 миллиардов (гипотетическая сумма конфискованных активов), которые мы ей должны?», – задаётся вопросом Урбен.

Валери Урбен считает, что лучшим способом решения ситуации с замороженными российскими активами является заключение мирного соглашения, предусматривающего их разморозку. Сама Урбен иронизирует относительно того, что доля российских активов в депозитарии Euroclear составляет всего лишь 0,5% от общей суммы (42,4 триллиона евро), но именно они занимают от 30% до 100% её рабочего времени.

#россия #евросоюз #российские активы #euroclear
Источник: lemonde.fr
Сейчас обсуждают

ark-bak
05:32
Под себя хотят подмять пиндосы вонючие. Пусть кушают кал
FT: США заблокировали продажу зарубежных активов «Лукойл» за $22 млрд
watchmaker
05:09
На первой же презентации был кадр, когда это чудо вплотную (3..5 метров) подползло к медленно движущемуся впереди вагону, хотя должно было остановиться минимум за 30 метров, лучше за 60.
Шутер Escape from Tarkov добрался до релиза после восьми лет в раннем доступе
watchmaker
05:07
Если уже tuxracer, то где supertux 2?
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
DIP32
04:50
Видать мало огребли, добавки требуют. То то их любит все их соседи
Mainichi: В Японии могут отказаться от запрета на размещение ядерного оружия
DIP32
04:49
Японцам понравилась Хиросима с Нагасаки ? Хотят повторить ?!
Mainichi: В Японии могут отказаться от запрета на размещение ядерного оружия
tHE-CROWD
04:39
Я выдержал одну серию. Потом заставил себя посмотреть вторую. Вторую не досмотрел. p.s. Apple изговнякала Основание. Но ведь красиво изговнякала! А вот это говно.
Краткий обзор первого сезона сериала «Институт»
tHE-CROWD
04:35
Значит РФ выпустит 20 тысяч, или 30, или 50. Рассказывать о своем потенциале может только дебил. Германия вон молчала и втихаря собирала. И? Собрала и ударила, все офигели. Теперь все орут и ничего н...
Польша и Эстония планируют ежегодно производить до 10 тысяч ракет-перехватчиков Mark 1
tHE-CROWD
04:31
Чушь полнейшая. Когда Вояджеры покидали пределы "излучения Солнца" они "наблюдали" снижение активности нейтрино. Вот это факт. Факт зафиксированный приборами. Вояджеры даже не покинули "Облако Оорта...
Разгадана тайна природы загадочных радиореликтов в скоплениях галактик
tHE-CROWD
04:13
> После капитуляции Японии в 1945 году её возможности в контексте обороны и безопасности были значительно ограничены. И, за последние лет 20, ипхоны наложили жирный болт на этот запрет. Поименовав св...
Mainichi: В Японии могут отказаться от запрета на размещение ядерного оружия
Леон Брусиловский
03:25
Тут можно только согласиться. Если новый каробас будет дорогим то проще собрать пк, а не дорогим он вряд ли будет. А вот стиммашина явно будет не великих денег стоит скорее всего до 1000 и учитывая ст...
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
