Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Defense One: ВВС США получили дополнительные $850 млн на разработку B-21 Raider и МБР Sentinel
Дополнительное ассигнование является частью соглашения о временном финансировании правительства США

Несколько дней назад в США завершился самый продолжительный в истории страны шатдаун. Как сообщает издание Defense One, изучив соответствующие документы, соглашение о временном финансировании правительства США предоставляет американским военно-воздушным силам дополнительные 850 миллионов долларов финансирования на разработку и производство стратегического бомбардировщика B-21 Raider и межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel.

Достигнутое соглашение предоставляет ВВС США 3,9 миллиарда долларов на строительные проекты в сфере обороны, что превышает первоначальный бюджетный запрос на 200 миллионов долларов. Помимо этого, ещё 850 миллионов долларов было выделено в качестве «гибких расходов» на проекты, связанны с программами B-21 Raider и Sentinel.

Defense One акцентируют внимание на том, что выделение новых средств произошло на фоне задержек в ускорении производства B-21 Raider, а также постепенной реструктуризации программы Sentinel. Обе программы столкнулись с трудностями из-за шатдауна, препятствовавшего планам ответственных за разработку компаний, что, по всей видимости, сподвигло Конгресс компенсировать промедления.

Говоря о B-21 Raider, выделенные средства потратят на улучшение инфраструктуры на авиабазах, включая строительство лётных симуляторов, центров планирования операций, специализированных ангаров (укрытия для хранения) и других объектов. Проект, связанный с МБР Sentinel, получит около 130 миллионов долларов, которые потратят на работы по прокладке «инженерного коридора» (замена кабеля на оптоволоконные провода и другое) для ракетных систем.

#сша #ввс сша #b-21 raider #b-21 #мбр #sentinel
Источник: defenseone.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый кроссовер Lada Azimut заметили на дорогах общего пользования
5
В Японии опубликовали первые изображения повреждений корабля после атаки рельсотрона
+
Пользователи негативно восприняли идею Microsoft превратить Windows в агентную ОС с обилием ИИ
2
Учёные составили карту древнеримских дорог протяжённостью более 100 000 километров
+
Исследователи создали необычного робота по облику устройства из культового фильма «Интерстеллар»
+
Минобороны США объявило о начале операции «Южное копьё» в Южной Америке
4
Издатель PUBG предлагает сотрудникам уволиться ради превращения в «ИИ-компанию»
+
Microsoft прикрыла популярный офлайн-способ пиратской активации Windows 10 и 11
3
Casio представила научный калькулятор fx-9910CW ClassWiz с функцией электронных таблиц
1
Половина закрытий торговых точек в ТЦ России пришлась на магазины одежды и обуви
2
В Беларуси начались предварительные заказы на электрические кроссоверы Dongfeng Vigo
+
Китай усложнил параллельный импорт новых авто в Россию — они должны иметь регистрацию от 180 дней
+
Эксперты назвали 5 топовых китайских смартфонов в качестве альтернативы устройствам Apple и Samsung
1
В Косово запустили серийное производство ударных БПЛА
1
Моддер успешно припаял второй разъём питания 12V-2x6 к GeForce RTX 5090 GAMING OC от GIGABYTE
+
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
9
Два китайских автомобиля GAC и Hongqi попали в Книгу рекордов Гиннесса
+
Целевые санкции могут существенно затормозить производство российских истребителей
2
Находка на Шпицбергене возрастом 249 миллионов лет перевернула представления о скорости эволюции
+
Гигантские «адские свиньи» ростом с человека и весом с тонну дробили кости как львы 30 млн лет назад
2

Популярные статьи

Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
35
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
3
Краткий обзор первого сезона сериала «Институт»
1
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
16
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
1
Автоэксперты протестировали обновленную Tesla Model Y 2025 года и отметили её плюсы и минусы
+

Сейчас обсуждают

Terdal
02:21
Блин, я бы конечно не фанатствовал так от недоконсоли с фризящим амуде чипом, 7600 это худшая карта в принципе, жрёт дофига, толку нифига, и даже апскейлера нормального нет, амд не дала. 7500 будет ну...
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
Андрей Григорьев
02:08
Почему он тогда настроенный линух времëн ХР не взял, загадка. Почему современный современному линукс оффтопик не поставил - то понятно. А реальность такова, что лет 10 назад сравнивал ХР и линукс сов...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
Waramagedon
01:56
Прогресс прогрессом, но есть достаточная и избыточная производительность для каждого отдельного юзера. большинство 8 ядерников с их мощью простаивают без особого дела после покупки. интернетик с играм...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Всеволод Шевченко
01:04
Так ты объясни мне, холуй потанинский и роттенбергский. Без общих фраз и порожняка.
В Беларуси планируют построить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции
Всеволод Шевченко
01:00
Товарищи! Капиталисты рано или поздно устроют очередную мировую войну! Читайте Маркса "Капитал", Ленина "гос-во и революция" и другие работы. Осознайте себя как класс и воспитайте в себе классовую нен...
Трамп готовит иск к BBC на $5 миллиардов за отредактированную речь
linux4ever
00:48
Универсальный монитор не PnP, ну да, драйверы конечно виноваты, а не очередное говно с помойки без EDID.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
AleksK
00:47
Иди проспись, сок у него после санкций кончился. Откуда только такие сказочные долбо*бы берутся?
Сбор винограда в России может превысить миллион тонн в 2026 году
[IRanPast]
00:00
Пока не протрезвеешь и не поймёшь
В Беларуси планируют построить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции
козлина
00:00
в прошлый раз его критиковали что в статье фотки какой то конопли в конце. На это раз у него вид клавиатуры сквозь стакан мочи... lol
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
[IRanPast]
23:55
Шевченко, иди бухай дальше
Трамп готовит иск к BBC на $5 миллиардов за отредактированную речь
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter