Дополнительное ассигнование является частью соглашения о временном финансировании правительства США

Несколько дней назад в США завершился самый продолжительный в истории страны шатдаун. Как сообщает издание Defense One, изучив соответствующие документы, соглашение о временном финансировании правительства США предоставляет американским военно-воздушным силам дополнительные 850 миллионов долларов финансирования на разработку и производство стратегического бомбардировщика B-21 Raider и межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel.

Достигнутое соглашение предоставляет ВВС США 3,9 миллиарда долларов на строительные проекты в сфере обороны, что превышает первоначальный бюджетный запрос на 200 миллионов долларов. Помимо этого, ещё 850 миллионов долларов было выделено в качестве «гибких расходов» на проекты, связанны с программами B-21 Raider и Sentinel.

Defense One акцентируют внимание на том, что выделение новых средств произошло на фоне задержек в ускорении производства B-21 Raider, а также постепенной реструктуризации программы Sentinel. Обе программы столкнулись с трудностями из-за шатдауна, препятствовавшего планам ответственных за разработку компаний, что, по всей видимости, сподвигло Конгресс компенсировать промедления.

Говоря о B-21 Raider, выделенные средства потратят на улучшение инфраструктуры на авиабазах, включая строительство лётных симуляторов, центров планирования операций, специализированных ангаров (укрытия для хранения) и других объектов. Проект, связанный с МБР Sentinel, получит около 130 миллионов долларов, которые потратят на работы по прокладке «инженерного коридора» (замена кабеля на оптоволоконные провода и другое) для ракетных систем.