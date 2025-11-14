Операция направлена на борьбу с картелями в Западном полушарии

Министр обороны США Пит Хегсет на своей странице в социальной сети X сообщил о начале операции «Южное копьё», направленной на борьбу с картелями в Западном полушарии. Операция будет происходить под руководством Южного командования Армии США, из чего следует, что распространяется на южную часть Америки.

Американский министр не привёл никаких подробностей о планах Пентагона в рамках этой операции, но обозначил, что она осуществляется по приказу президента США Дональда Трампа. По его словам, объявленная операция позволит защитить США от организаций, наносящих вред населению вследствие организованного ими трафика запрещённых веществ в Западное полушарие.

По данным Associates Press, авианосная группа USS Gerald Ford движется в сторону берегов Венесуэлы. Ожидается прибытие авианосца в место назначения в течение нескольких дней. Незадолго до заявления Пита Хегсета издание CBS News писало о том, что Пентагон предоставил Дональду Трампа варианты проведения военных операций против Венесуэлы.