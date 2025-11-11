Представляющая интересы Берлина компания Airbus считает, что наилучшим вариантом будет отказаться от сотрудничества с французской Dassault

В этом году стало публично известно о разногласиях среди компаний, принимающих участие в программе по разработке истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS). Французская компания Dassault Rafale требует отказаться от принципа равноправного сотрудничества, желая взять на себя больший объём работы и, соответственно, получить больше прав на самолёт следующего поколения. В то же время власти Германии не планируют отказываться от прав на FCAS, подтверждая приверженность равному распределению ответственности.

Председатель производственного совета Airbus Defence and Space (представляет интересы Германии в программе FCAS) Томас Претцль заявил, что предпочёл бы продолжить разработку истребителя шестого поколения без Франции. Претцль подчеркнул, что его компания хочет «наконец-то снова разрабатывать и строить хороший истребитель», чего можно добиться без участия Франции.

Томас Претцль акцентирует внимание на том, что разработка FCAS без Dassault Rafale позволит продолжить работы без ущерба для франко-германских отношений. Он добавил, что Airbus хотят получить ясность по вопросу продолжения программы, ожидая окончательное решение стран, участвующих в разработке.

Изначально предполагалось, что уже в октябре министры обороны Германии, Франции и Испании проведут встречу, на которой решат судьбу FCAS. Однако встреча так и не состоялась, а французское правительство публично поддержало позицию Dassault Rafale. Французская компания также готова продолжить разработку истребителя шестого поколения самостоятельно, считая, что у неё достаточно опыта для этого. Разногласия остаются нерешёнными, препятствуя переходу FCAS к следующему этапу программы.