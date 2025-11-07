Киев бросил взгляд на 150 истребителей шведского производства

Не так давно украинское руководство сообщило о намерениях модернизировать свои военно-воздушные силы, в основу которых должны лечь истребители JAS 39 Gripen шведского производства. Акцент делается именно на шведские истребители, а не американские F-16 или французские Rafale, поскольку Gripen значительно дешевле в техническом обслуживании. При этом до конца непонятно, каким именно образом Киев планирует финансировать модернизацию военно-воздушных сил.

Министр обороны Швеции Пол Джонсон, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что вопрос финансирования продвигается вперёд, а Стокгольм готов сотрудничать с Украиной по этому вопросу. Так, например, шведское правительство рассматривает выделение экспортных кредитов, использование замороженных российских активов, а также другие способы финансирования в рамках оказания военной помощи Киеву.

Шведский министр добавил, что Стокгольм представил соглашение о возможной продаже истребителей странам, поддерживающим Украину. Он предполагает, что некоторые из этих стран, возможно, захотят профинансировать поставку истребителей.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью Reuters выразил мнение, что сделка о продаже Украине шведских истребителей вполне реалистична. Однако впереди предстоит ещё много работы, а первые поставки могут состояться только через три года.