Новые фрегаты получат расширенный боезапас ракет Aster, находящиеся в строительстве будут позже модернизованы

В 2021 году французской компанией Naval Group был заложен первый фрегат обороны и вмешательства (FDI) для Военно-морских сил Франции. В планах компании построить 9 фрегатов, пять из которых предназначены для французской армии, а оставшиеся четыре – для Греции.

Как сообщает издание Hartpunkt, ссылаясь на решение Комиссии по обороне Национальной ассамблеи Франции, два последних фрегата типа FDI будут оснащены значительно улучшенными средствами противовоздушной обороны. Так, например, новые фрегаты получат пусковые установки под 32 зенитные ракеты Aster, в то время как недавно переданный ВМС Франции Amiral Ronarc'h (относится к такому же типу фрегатов) имеет вдвое меньше.

Четвёртый и пятый фрегаты FDI будут иметь усовершенствованную систему вертикального пуска, расширяющую возможности противовоздушной обороны. Говоря об уже строящихся фрегатах, они также получат улучшенные возможности противовоздушной обороны, но уже в рамках плановой модернизации. Увеличение боезапаса ракет Aster позволит использовать фрегаты FDI для более длительных и интенсивных операций. Такое количество ракет позволит перехватывать до 32 воздушных целей, авиабомбы и ракеты.