По крайней мере, на этом настаивает британский чиновник, участвующий в разработке от лица правительства

Высокопоставленный представитель Министерства обороны Великобритании Билл Сандерс, отвечающий за британский вклад в технические и эксплуатационные требования в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP) заявил, что разрабатываемый истребитель шестого поколения должен быть носителем широкого спектра вооружений и работать с любым количеством беспилотников типа Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Британский военный чиновник акцентирует внимание на том, что в условиях высокоинтенсивного конфликта оружие для нанесения ударов быстро исчерпывается. По этой причине необходим истребитель, который может использовать все доступные запасы вооружений. Сандерс считает, что GCAP должен получить отсек вооружений, способный нести любое оружие стран НАТО, включая США или других трёх стран-участников программы (Великобритания, Япония и Италия).

Билл Сандерс также подчёркивает важность взаимодействия GCAP с любыми беспилотниками CCA. Такой подход особенно актуален в условиях, когда в Европе нет единого проекта по разработке совместных беспилотных самолётов. Работа над истребителем GCAP началась в 2022 году. В этом году страны-участники окончательно утвердили подрядчиков, образовавших совместное предприятие. Ожидается, что в следующем десятилетии первый прототип нового самолёта пройдёт лётные испытания.