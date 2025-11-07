Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию НАТО, проведя переговоры с рядом чиновников из стран-участников североатлантического альянса, в ходе которых заявил о переходе азербайджанской армии к стандартам военного блока. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Азербайджанский президент подтвердил важность развития сотрудничества Азербайджана и НАТО в вопросах регионального развития, энергетической безопасности и по другим направлениям. Помимо этого, он объявил о продолжении процесса модернизации азербайджанских вооружённых сил, в рамках которого армия будет приведена в соответствие со стандартами НАТО. По этому поводу Азербайджан намерен сотрудничать с Турцией, входящей в состав НАТО.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан является ценным партнёром НАТО, заслуги которого были высоко оценены североатлантическим альянсом во время выполнения миссии «Решительная поддержка» в Афганистане (2014 – 2021 годы). Азербайджанские военные стали последними, кто покинул Афганистан после вывода из него американских войск. Ильхам Алиев на прошедшей встречи с делегацией НАТО обсуждал перспективы сотрудничества его страны с военным блоком, а также обменялся мнениями по региональным и глобальным вопросам.