Страна готовится к проведению военного парада

В Азербайджане заметили проезжающий по улице зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) HQ-9B (экспортное обозначение – FD-2000B) китайского производства, который, по всей видимости, страна приобрела у Китая. Об этом сообщает издание Defence Blog, публикуя фотографии техники.

Демонстрация техники происходит на фоне подготовки к проведению военного парада в Баку. Обычно в такой период времени очевидцы публикуют в сети различные фотографии военной техники, после чего появляются предположения о приобретении того или иного вооружения. HQ-9B представляет собой ЗРК, разработанный на основе советского С-300. Он позволяет перехватывать цели на расстоянии до 200 километров и высоте от 500 метров до 30 километров. Одна пусковая установка оснащена четырьмя зенитными ракетами.

Defence Blog акцентируют внимание на том, что ранее Азербайджан уже проявлял интерес к китайским ЗРК. Так, например, в 2018 году сообщалось о намерениях Баку приобрести HQ-9B для замены советских С-300. Помимо этого, страна имеет на своём вооружении израильские системы «Барак-8». Всё это указывает на активные усилия Азербайджана по диверсификации своего арсенала вооружения.