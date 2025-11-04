Во время учений в Шотландии патрульный корабль сопровождали пять морских дронов

Военно-морские силы Великобритании провели в Шотландии трёхдневные учения, в рамках которых отработали возможность сопровождения кораблей флота с помощью дистанционно управляемых катеров. В учениях принимали участие патрульный корабль HMS Tyne и вспомогательное судно HMS Stirling Castle, вокруг которых кружили пять беспилотных катеров.

Морские дроны управлялись операторами на борту экспериментального корабля XV Patrick Blackett, располагавшегося на военно-морской базе в Портсмуте, в более чем 800 метрах от группы кораблей на море. Их также сопровождали вертолётные группы.

Каждый из применённых в учениях дронов управлялся командой из двух человек: один отвечал за управление, а другой – за мониторинг и работу бортовых систем. На текущий момент дроны способны работать как самостоятельно, так и в составе «волчьей стаи». В будущем ВМС Великобритании планируют добиться полной автономности, которая исключит необходимость управления катерами оператором. Морские дроны разрабатываются для вспомогательный инструмент для основных кораблей флота, который может брать на себя различные задачи – наблюдение, разведка и доставка полезной нагрузки.