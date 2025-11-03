Министр энергетики страны Крис Райт отметил, что сейчас речь идёт о субкритических испытаниях

В конце октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к проведению ядерных испытаний, учитывая активные демонстрации своих технологий другими странами. Американский президент не уточнил, речь идёт о полноценных испытаниях с цепной реакцией или субкритических тестах, которые не предусматривают подрыв бомбы.

Министр энергетики страны Крис Райт прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что на данный момент Вашингтон не планируют осуществлять испытания с подрывом ядерных бомб под землёй. По его словам, речь идёт о системных мероприятиях, которые называют субкритическими испытаниями. В них затрагиваются только те части ядерной бомбы, которые позволяют убедиться в её работоспособности без необходимости цепной реакции.

При этом, как добавил Райт, испытания будут проводиться на современных системах вооружения, чтобы гарантировать, что новое ядерное оружие лучше предыдущего. Американский министр напомнил, что в прошлом веке США активно проводили полноценные ядерные испытания под землёй, собирая различные данные. Теперь у страны есть возможности, чтобы смоделировать взрыв без необходимости его воспроизведения. Такие испытания позволяют модернизовать арсенал ядерного оружия.