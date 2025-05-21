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Greg_Novo
Housemarque продолжит выпускать премиум-игры вопреки рыночным трендам
Housemarque — финская студия из Хельсинки, входящая в PlayStation Studios и известная проектами Returnal и разрабатываемым Saros, подтвердила приверженность созданию премиальных однопользовательских шутеров в жанре roguelite, отвергая модели free-to-play

Финская студия Housemarque, известная проектами Returnal и разрабатываемым Saros, заявила о сохранении своей стратегии, ориентированной на создание премиальных однопользовательских игр. Руководство студии отвергло возможность перехода к моделям free-to-play и «игры как сервиса», несмотря на их популярность в игровой индустрии.

В интервью изданию Eurogamer руководитель Housemarque Илари Куйттинен отметил, что философия компании основана на предоставлении цельного игрового опыта, рассчитаного на строго ограниченное время погружения.

Наши игры позволяют получить полное впечатление всего за несколько дней или недель, не требуя постоянного участия,

— подчеркнул он.

Творческий директор Грегори Лауден добавил, что команда концентрируется исключительно на премиум-проектах — полновесных платных играх без микротранзакций и онлайн-сервисов.

Позиция Housemarque резко контрастирует с современными трендами Sony, активно развивающей сервисные проекты, но сталкивающейся с рядом трудностей. Фиаско многопользовательского шутера Concord, проблемы с проектом Marathon от Bungie, приостановка разработки онлайн-компонента The Last of Us от Naughty Dog и отмена нескольких внутрикорпоративных инициатив показывают сложность реализации этой концепции корпорацией.

Выбор Housemarque продолжать делать ставку на высококачественные одиночные игры поддерживается игроками. В студии отметили, что разработка премиум-проектов продолжится столько, сколько существует соответствующий спрос. Для фанатов Sony, разочаровавшихся в успехах компании в сетевом сегменте, эта позиция становится одним из редких примеров верности классическим ценностям в эпоху переменчивых предпочтений рынка.

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#bungie #returnal #housemarque #eurogamer
Источник: multiplayer.it
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