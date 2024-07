Warner Bros., в соответствии со своей стратегией сосредоточиться на мобильных и бесплатных играх и отойти от нестабильного сегмента AAA, объявила о приобретении Player First Games, разработчиков MultiVersus

Warner Bros., в соответствии со своей стратегией сосредоточиться на мобильных и бесплатных играх и отойти от нестабильного сегмента AAA, объявила о приобретении Player First Games, разработчиков MultiVersus, которые прошли уникальный и противоречивый путь развития с момента начала открытого бета-тестирования в 2022 году.

MultiVersus стала первой игрой от Player First. После более чем годичного перерыва игра наконец-то вышла в свободном доступе в мае, хотя текущее количество игроков в ней, похоже, не так велико, как во время ее пика в открытом бета-тестировании. Однако Warner Bros. похоже удовлетворена работой студии Player First и приобрела ее. Детали приобретения пока не разглашаются, но, по словам Warner Bros., соучредители Player First Тони Хьюин и Крис Уайт продолжат руководить студией после покупки.

"Наша команда рада присоединиться к Warner Bros., и мы думаем, что это пойдет на пользу Multiversus в целом." В сопроводительном заявлении к новостям Хьюин сказал: "Мы стремимся сделать игровой процесс как можно лучше. Сотрудничество нашей команды разработчиков с издателем пойдет на пользу игрокам".

За последним приобретением Warner Bros. последовало объявление компании о том, что она сосредоточится на бесплатных мобильных играх и live-сервисах, чтобы ориентироваться на нестабильном рынке AAA. В феврале этого года издатель признался, что готовится к непростому времени, после того как стало известно, что продажи Suicide Squad: Kill the Justice League не оправдали ожиданий.

Несмотря на недавнюю смену стратегии Warner Bros., появились сообщения о том, что компания уволила всю команду мобильных разработчиков NetherReal, разработчика Mortal Kombat. Хотя ни студия, ни издатель публично не признали факт увольнений, Netherreal подтвердила, что их бесплатная мобильная игра Mortal Kombat: Onslaught будет закрыта.

Новость о приобретении компанией Warner Bros. компании Player First Games появилась в преддверии запуска второго сезона MultiVersus, который включает в себя рейтинговый режим и новых персонажей, таких как самурай Джек и Битлджус, которые присоединились к большому списку, включающему самых знаковых персонажей Warner, таких как Багз Банни, Том и Джерри, Супермен, Джокер, Агент Смит, Гизмо, Джейсон Вурхиз и Арья Старк.