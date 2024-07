Актер из Baldur's Gate 3, Нил Ньюбон выразил заинтересованность в повторении роли Астариона в будущих проектах. То, как актер сыграл этого культового персонажа в видеоигре, получило широкое признание критиков и оставило открытой возможность для потенциального участия в будущем.

Астарион, пожалуй, один из самых сложных персонажей в Baldur's Gate III. Благодаря выдающейся игре Нила Ньюбона этот персонаж ожил и приобрел глубину. У игроков есть возможность направить Астариона по пути, который может привести либо к искуплению, либо к появлению могущественного потомка вампиров. Этот выбор добавляет дополнительный уровень сложности повествованию о персонаже и делает его ценным приобретением в игровом мире. Кроме того, игроки могут даже завязать романтические отношения с Астарионом, что еще больше обогатит персонажа и улучшит общий игровой опыт. Неудивительно, что игра Ньюбона получила такую высокую оценку. Чтобы изобразить Астариона, требуется исключительный талант, чтобы передать всю сложность его характера, включая как положительные, так и отрицательные аспекты.

В интервью Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) Ньюбон обсудил возможность возвращения к своей роли Астариона в будущих проектах. Он заявил, что был бы готов вернуться к этой роли в той или иной интерпретации, будь то в фильме, видеоигре или другом интерактивном средстве. Ньюбон подчеркнул, что ему понравилась работа над видеоигрой, и он был готов исследовать различные формы изображения персонажа. Это мнение разделяют несколько других актеров, включая Трейси Уайлс и Саманту Бирт, которые подтвердили свою готовность повторить свои роли в будущих проектах франшизы, даже если Larian Studios не будет участвовать в производстве.

Помимо возвращения к любимому сериалу Baldur's Gate, Нил Ньюбон в интервью рассказал о своем желании сотрудничать в будущем с несколькими студиями. Среди проектов, к которым он проявил особый интерес, были God of War от Sony Santa Monica Studios, работа Insomniac Games, The Last of Us от Naughty Dog и серия Fallout от Bethesda, получившая признание критиков. Ньюбон выразил свою страсть к этим проектам, отметив, что он является поклонником вселенной Fallout и был бы рад внести свой вклад в ее развитие.Еще до успеха Baldur's Gate III Ньюбон уже озвучивал ряд известных персонажей из других игр. Учитывая его недавний всплеск популярности, вполне вероятно, что в будущем он вскоре сможет найти работу в одной из престижных студий.

Если Ньюбон решит вернуться в Baldur's Gate 3 в будущем, то, скорее всего, это произойдет без участия Larian Studios. Ранее в этом году студия подтвердила свой уход из серии Baldur's Gate, указав, что они продолжат предоставлять обновления и патчи для существующей игры, но не будут связаны с какими-либо будущими продолжениями.

Есть надежда, что какая бы студия ни взяла на себя роль Larian Studios во франшизе, она сможет почтить память персонажа Астариона, если они решат вернуть его в компанию Нила Ньюбона.