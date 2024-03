Ссылаясь на свой опыт в индустрии, он подчеркнул, что жадность и стремление к квартальной прибыли приводят к циклическому процессу найма и увольнения сотрудников, что не только наносит ущерб моральному духу команд, но и приводит к потере ценных институциональных знаний. Он призвал издателей пересмотреть свои подходы и уделить больше внимания людям, стоящим за созданием игр.

В свете недавних событий на церемонии Game Developers Choice Awards, директор Larian Studios, известной своей ролевой игрой Baldur’s Gate III, выразил озабоченность по поводу текущего состояния индустрии видеоигр. В своей благодарственной речи он обвинил корпоративную жадность в волне массовых увольнений, омрачивших отрасль.



На Конференции разработчиков игр в Сан-Франциско, где проходила церемония, прозвучали аналогичные заявления от других ведущих фигур индустрии. Отмечалось, что недавние увольнения произошли в один из самых неблагоприятных периодов для геймдева, что вызвало беспокойство среди профессионалов и публики.



Ведущая церемонии GDCA подчеркнула, что многие разработчики, которые регулярно посещали GDC, в этом году были вынуждены отказаться от участия из-за финансовой неопределенности. Это отражение более широкой проблемы увольнений, которые затрагивают не только карьеры, но и личные жизни сотрудников.

Несмотря на то, что Baldur’s Gate III получила награду «Game of the Year», директор Larian Studios объявил, что студия не планирует выпускать дополнения к игре или разрабатывать Baldur’s Gate 4. Вместо этого команда сосредоточится на новом проекте, возможно, вернувшись к серии Divinity. Также было заявлено о намерении отойти от вселенной Dungeons & Dragons, что оставляет будущее IP в руках издателя Wizards of the Coast и потенциально открывает двери для новых разработчиков.



Эти заявления отражают глубокую проблему в индустрии видеоигр, где корпоративная жадность и краткосрочные финансовые цели могут подорвать стабильность и творческий потенциал. В то время как индустрия продолжает расти и развиваться, эти слова служат напоминанием о важности уважения и поддержки тех, кто стоит за созданием игр, которые мы любим.