TSMC увеличит свои мощности по производству корпусов ( CoWoS ) в ответ на стремительно растущий спрос со стороны таких крупных клиентов, как Nvidia, Apple, AMD, Broadcom и Marvell.

В ответ на растущий спрос от крупных клиентов, таких как Nvidia, Apple, AMD, Broadcom и Marvell, TSMC объявила о планах увеличить свою производственную мощность по технологии chip-on-wafer-on-substrate (CoWoS). По информации, опубликованной UDN, в следующем году компания намерена увеличить месячные цели производства CoWoS на 20%, достигнув 35 000 пластин в месяц.

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В сентябре сообщалось о возможных дефицитах AI GPU от Nvidia из-за недостаточной производственной мощности TSMC по CoWoS. С тех пор несколько других крупных производителей чипов также столкнулись с трудностями при размещении достаточного количества заказов на CoWoS для своих передовых процессоров.

Увеличение производственной мощности CoWoS на 20% может оказаться достаточным для ближайшего будущего. В сентябре председатель TSMC Марк Лю сообщил Nikkei, что его компания пытается удовлетворить спрос клиентов на CoWoS, но справляется лишь с «около 80%» потенциальных заказов.

Важнейшими процессорами для Nvidia, требующими технологии упаковки CoWoS для интеграции процессорных ядер и памяти HBM, являются ее вычислительные GPU A100 и H100 (а вскоре и H200). Источник утверждает, что GPU для центров обработки данных Nvidia занимают наибольшую часть производственной мощности CoWoS, составляя около 60% от общего объема.

С ростом интереса к AI, другие компании также стремятся увеличить заказы на продвинутую упаковку CoWoS. Например, ускоритель MI300 от AMD в следующем году также будет использовать CoWoS и SoIC.

Долгосрочный прогноз для планов CoWoS TSMC, опубликованный Commercial Times, предполагает, что к концу 2024 года компания планирует удвоить производственную мощность CoWoS. Однако увеличение мощности CoWoS не полностью зависит от TSMC.

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Компании придется стимулировать увеличение производства у своих поставщиков материалов, чтобы расширяться с предполагаемой скоростью. Это было основной точкой затруднения в планах расширения производства CoWoS, согласно встрече с финансовыми аналитиками и генеральным директором TSMC, CC Wei, в октябре.