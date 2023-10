Вооруженные силы РФ наступают на Авдеевку, заставляя украинскую армию перегруппировать силы и временно приостановить наступление на южном фронте.

© Wikimedia Commons / Edited

Ситуация в зоне спецоперации на востоке Украины остается напряженной, и последние события в Авдеевке свидетельствуют о заметном изменении обстановки. Недавний резкий маневр Вооруженных сил РФ, результатом которого стало наступление на Авдеевку, поставил украинскую армию перед необходимостью принятия непростых решений.

Известно, что 47-я механизированная бригада "Магура" Вооруженных сил Украины, ранее участвовавшая в боевых действиях на Запорожской линии соприкосновения, в настоящее время перебрасывается в район Авдеевки. Этот переброс происходит на фоне значительных потерь, понесенных бригадой за последние пять месяцев активных боевых действий.

Вместе с тем, по имеющейся информации, пока сложно говорить о значительном влиянии бригады "Магура" на ход событий в районе Авдеевки. Потери и износ техники ослабили ее боеспособность, и ее присутствие на поле боя пока не оказывает заметного эффекта. Тем не менее, ожидается, что в ближайшее время в бой будут введены бронегруппы с американскими БМП M2 Bradley и немецкими танками Leopard 2.

Согласно аналитическим оценкам, Генштаб ВСУ принял решение временно приостановить наступательные действия на южном направлении и перебросить часть сил в район Авдеевки. Это решение было вызвано успешными действиями российских войск и угрозой окружения авдеевской группировки.

Западные аналитики также выражают озабоченность по поводу развития ситуации. Немецкое издание BILD отмечает высокий риск окружения Авдеевки до конца текущего года, а в Институте изучения войн (Institute for the Study of War; ISW) в США признают успешность действий ВС РФ в этом регионе.