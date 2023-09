Компания Sony анонсировала повышение цен на годовую подписку PlayStation Plus, начиная с 6 сентября

С началом сентября компания Sony, занимающаяся разработкой и выпуском игровых приставок PlayStation, привела своих поклонников в волнение, объявив о предстоящем изменении цен на подписку PlayStation Plus. Это решение пришло в свет вместе с анонсом новых игр месяца, который обычно вызывает у игроков только приятные эмоции.

реклама

Подписчикам PS Plus в сентябре предоставлены следующие игры: перезапущенная версия Saints Row, известная своими пародийными моментами на GTA, захватывающая фэнтезийная MMORPG Black Desert и динамичный кооперативный шутер Generation Zero. Однако радость от новых игр была омрачена новостью о повышении цен на годовую подписку, которое начнет действовать уже 6 сентября.

Согласно новым тарифам, стоимость подписки PlayStation Plus Essential увеличится с $59.99 до $79.99. PlayStation Plus Extra подскочит до $134.99, начав с текущих $99.99. Наиболее кардинальное изменение коснется тарифа PlayStation Plus Premium: его цена возрастет с $119.99 до $159.99.

Для тех, кто еще не успел приобрести или продлить подписку по старым ценам, у Sony есть небольшой подарок. До 6 сентября можно активировать подписку по текущим тарифам, а те, кто планирует оставаться с PlayStation в течение нескольких лет, могут приобрести подписку на несколько лет вперед, благодаря чему смогут значительно сэкономить.

Таковы новости от Sony в этом месяце. Пока многие игроки радуются новым играм, другие задумываются о будущем своей подписки. Независимо от вашего выбора, будем надеяться, что Sony продолжит радовать нас качественным контентом, который стоит своих денег.