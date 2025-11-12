Флагманская мини-рабочая станция Minisforum MS-02 Ultra была удостоена награды CES 2026 Innovation Awards в категории компьютерное оборудование и компоненты.

Система, оснащенная процессором Intel Core Ultra 9 285HX с 24 ядрами (8P + 16E) и встроенным NPU, обеспечивает плавное реагирование даже при больших рабочих нагрузках. Благодаря поддержке расширения графического процессора PCIe пользователи могут масштабировать вычислительную мощность для сложных творческих, инженерных и ИИ-приложений, всё это в компактном компьютере объемом 4,8 литра. Центральный процессор работает на мощности до 140 Вт, что в два раза превышает таковую у предыдущей модели MS-01. Графический процессор поддерживает мощность до 140 Вт. Питание обеспечивает встроенный блок питания на 350 Вт.

Разработанная с учетом масштабируемости, система поддерживает до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 ECC для обеспечения скорости, стабильности и целостности данных при высоких рабочих нагрузках. Благодаря нескольким слотам PCIe и высокоскоростным интерфейсам пользователи могут гибко расширять возможности графических процессоров, систем хранения данных и периферийных устройств для создания индивидуальной вычислительной платформы. Двойная сеть 25GbE и многоуровневая локальная сеть (10 Гб + 2,5 Гб) обеспечивают пропускную способность корпоративного уровня, а Wi-Fi 7 обеспечивает скорость беспроводной связи нового поколения. Система объединяет память ECC и удаленное управление Intel® vPro® для безопасной работы в режиме 24/7. Архитектура RAID 0/1/5/10 обеспечивает высокую пропускную способность и резервирование для выполнения критически важных задач. Благодаря поддержке Intel® vPro® remote management обеспечивается безопасное управление и непрерывная безотказная работа в корпоративных и промышленных средах.

"Получение награды CES Innovation Award является важной вехой для MINISFORUM, — сказал председатель правления MINISFORUM Рой Цзян. — Это подтверждает наше стремление расширять границы мини-вычислений, объединяя мощность рабочих станций, стабильность работы предприятия и удобный дизайн в единую компактную платформу".

MS-02 Ultra, разработанный для создателей контента, представителей малого бизнеса, инженеров и технических энтузиастов, демонстрирует, как компактные системы могут обеспечивать бескомпромиссную производительность, расширяемость и экологичность. Получив эту награду, MINISFORUM продолжает свой путь к переосмыслению настольных компьютеров в эпоху искусственного интеллекта и гибридной работы.