Baron_05
Minisforum MS-02 Ultra получил награду на CES 2026 Innovation Awards
Флагманская мини-рабочая станция Minisforum MS-02 Ultra была удостоена награды CES 2026 Innovation Awards в категории компьютерное оборудование и компоненты.

Система, оснащенная процессором Intel Core Ultra 9 285HX с 24 ядрами (8P + 16E) и встроенным NPU, обеспечивает плавное реагирование даже при больших рабочих нагрузках. Благодаря поддержке расширения графического процессора PCIe пользователи могут масштабировать вычислительную мощность для сложных творческих, инженерных и ИИ-приложений, всё это в компактном компьютере объемом 4,8 литра. Центральный процессор работает на мощности до 140 Вт, что в два раза превышает таковую у предыдущей модели MS-01. Графический процессор поддерживает мощность до 140 Вт. Питание обеспечивает встроенный блок питания на 350 Вт.

Разработанная с учетом масштабируемости, система поддерживает до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 ECC для обеспечения скорости, стабильности и целостности данных при высоких рабочих нагрузках. Благодаря нескольким слотам PCIe и высокоскоростным интерфейсам пользователи могут гибко расширять возможности графических процессоров, систем хранения данных и периферийных устройств для создания индивидуальной вычислительной платформы. Двойная сеть 25GbE и многоуровневая локальная сеть (10 Гб + 2,5 Гб) обеспечивают пропускную способность корпоративного уровня, а Wi-Fi 7 обеспечивает скорость беспроводной связи нового поколения. Система объединяет память ECC и удаленное управление Intel® vPro® для безопасной работы в режиме 24/7. Архитектура RAID 0/1/5/10 обеспечивает высокую пропускную способность и резервирование для выполнения критически важных задач. Благодаря поддержке Intel® vPro® remote management обеспечивается безопасное управление и непрерывная безотказная работа в корпоративных и промышленных средах.

"Получение награды CES Innovation Award является важной вехой для MINISFORUM, — сказал председатель правления MINISFORUM Рой Цзян. — Это подтверждает наше стремление расширять границы мини-вычислений, объединяя мощность рабочих станций, стабильность работы предприятия и удобный дизайн в единую компактную платформу".

MS-02 Ultra, разработанный для создателей контента, представителей малого бизнеса, инженеров и технических энтузиастов, демонстрирует, как компактные системы могут обеспечивать бескомпромиссную производительность, расширяемость и экологичность. Получив эту награду, MINISFORUM продолжает свой путь к переосмыслению настольных компьютеров в эпоху искусственного интеллекта и гибридной работы.

#minisforum #ms-02 ultra
Источник: archynetys.com
Сейчас обсуждают

valderm
19:19
я ничего не путаю, я эту игру на ней прошел... а из AGP последней была вроде 3850, но из-за жуткого рева вентиля при нагрузке, я от нее избавился. и полностью перешел на АМ2 и PCI-E
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Алескандр Индустриевич
19:18
Да какая разница, это было всё давно. Когда ты ещё в чушке учился ))))))))))))
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
PanzerK
19:18
Глупость полнейшая... учитывая, что тут Windows XP. А так да... кому и резиновая женщина - женщина )))
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
19:16
Я жду его фразу лечитесь))).Обычно мы ему утром на обходе это говорим:лeчитесь ПанцирьШлак.Вот он и психопроецирует.А так фильм тупой и еще тупее это про него и Чимбала.Феерические клоуны
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
beltar
19:13
Автор, расскажи, как "покоряла" Steam "Ratchet and Clank Rift Apart". А то посмеяться охота. У плойки может быть своя лояльная база рабов, но как это относится к ПК? Назови хоть одну причину по которо...
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
Remarc
19:11
на 1ю часть надо было делать
Игроки невысоко оценили вышедший сегодня ремастер Sacred 2
lighteon
19:05
В 3D Mark 05 у меня схожий результат на HD 4200 IGP с Sempron 145, которая основана как раз на чипе HD3450. Что ж похоже действительно процессор видеокарту на дно не тянет)
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
lighteon
19:02
У меня была HD3850 AGP и Pentium 4 2,8 ГГц с HTT на ядре Nortwood. Помню когда вышло дополнение"пробуждение" к Dragon Age я на битве с маткой видел как видеокарта по секунд 10 ждала, пока процессор пр...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Алескандр Индустриевич
19:01
И даже лечиться не отправишь? У тебя словарный запас. На уровне твоего "образования" А ты чушок с красным дипломом закончил и золотой медалью?
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
PanzerK
19:00
А я уж думал ты чего умного скажешь...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
