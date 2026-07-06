Компания Cygames представила трейлер дополнения Endless Ragnarok для Granblue Fantasy Relink, в котором показаны сюжетные события и новые персонажи игры

Компания Cygames опубликовала официальный трейлер дополнения Endless Ragnarok для Granblue Fantasy Relink под названием Not Forgotten Sky. Ролик раскрывает отдельные сюжетные линии будущего обновления. В видео представлены новые герои и фрагменты ключевых сцен истории, связанные с развитием конфликта в игровом мире.

Изображение: Cygames

Изображение: Cygames

Изображение: Cygames

Изображение: Cygames

В дополнении заявлены Первобытные взрывы, представляющие собой масштабные групповые атаки, связанные с призывами Прото Бахамут и Экскаваллион. Добавлены новые кооперативные боевые сценарии и расширенные испытания для одиночного и совместного прохождения. Игрокам предложены сражения в мире Зегагранде с участием Рагналий, монстров, предвещающих конец света.

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Релиз Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok запланирован на 9 июля 2026 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и ПК через Steam. Разработчики заявили о поддержке кроссплея между всеми платформами. Дополнение выйдет как крупное расширение основной игры и продолжит сюжетную линию оригинального проекта.