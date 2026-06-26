Компания Astragon совместно с разработчиком Weltenbauer объявила о выходе крупного дополнения Motor Vehicle Accident Expansion для Firefighting Simulator: Ignite

Дополнение посвящено дорожно-транспортным происшествиям и включает в себя расширенный набор игровых механик, инструментов и миссий. Игрокам предложат новые задачи, связанные со спасением людей из автомобилей, распиливанием поврежденных частей и герметизацией протечек для предотвращения разлива рабочих жидкостей.

Одновременно с релизом DLC выйдет бесплатное обновление. В него войдут новый район Шеннондейл, а также региональный аэропорт, крупная промышленная зона и электростанция Окридж-Сити. Обновление также добавит 5 новых миссий и основную миссию, связанную с ДТП, которая позволит ознакомиться с новыми игровыми возможностями.

Изображение: Weltenbauer

Изображение: Weltenbauer

Изображение: Weltenbauer

Изображение: Weltenbauer

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Стоимость дополнения составит 14,99 долларов США. Оно будет включено в сезонный абонемент первого года, который входит в издание Firefighting Simulator Ignite – Year 1 Edition. Это издание доступно на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S и включает базовую игру, дополнение Fire Station Companion Pack и сезонный абонемент на первый год.

Релиз дополнения и обновления запланирован на 21 июля 2026 года.