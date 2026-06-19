17 июня 2026 года началось открытое бета‑тестирование постапокалиптической MMO Once Human для консолей PlayStation 5, PS5 Pro и Xbox Series X|S

Once Human представляет собой игру на выживание в мире, пережившем сверхъестественный апокалипсис. Игрокам предстоит столкнуться с существами под названием Девианты, которых можно побеждать, приручать и использовать на своей базе. В процессе прохождения доступен сбор ресурсов, развитие способностей и возможность объединяться с некоторыми монстрами, чтобы применять их силы.

В рамках текущего тестирования игрокам предложены несколько сценариев и режимов. Среди них сценарий для новичков, а также Манибус, Бесконечная Мечта, Путь зимы и RaidZone. Последний ориентирован на участников, предпочитающих сложные PvP‑сражения. Все режимы, кроме RaidZone, доступны в стандартном варианте и в формате Visional Wheel S3 Aberrant Progeny, который добавляет дополнительные уровни сложности и наград.

Изображение: Starry Studio

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Разработчики сообщили, что количество участников ограничено, поэтому желающим рекомендуется загрузить игру заранее. Участники предыдущего закрытого тестирования смогут обновить клиент автоматически.

Игроки, достигшие двадцатого уровня или проведшие три часа в RaidZone, получат на старте проекта наборы Outfit Selection Box и Weapon Skin Selection Box.

Открытое бета‑тестирование станет финальным этапом перед релизом консольной версии Once Human.