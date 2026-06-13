THQ Nordic и Alkimia Interactive объявили о преодолении отметки в 500 тысяч проданных копий Gothic Remake. Такой показатель достигнут спустя неделю после запуска проекта.

Игра вышла 5 июня на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam. Уже 7 июня проект собрал почти 78 тысяч одновременно играющих пользователей в Steam. На платформе размещено более 15 тысяч отзывов, 85% из которых имеют рейтинг «Очень позитивный».

Изображение: THQ Nordic

В пресс-релизе THQ Nordic отмечается, что команды Alkimia Interactive и издательства рады первому успеху и благодарят всех игроков, которые присоединились к Колонии. Особая благодарность выражена преданным поклонникам, которые поддерживали франшизу Gothic на протяжении последних 25 лет. По словам представителей компании, это достижение стало возможным благодаря страстному сообществу фанатов.

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Разработчики заявили, что текущий результат является лишь началом. Alkimia Interactive продолжит поддерживать и улучшать Gothic Remake в ближайшие недели и месяцы.