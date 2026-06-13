Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Продажи Gothic Remake превысили 500 тысяч копий за неделю
THQ Nordic и Alkimia Interactive объявили о преодолении отметки в 500 тысяч проданных копий Gothic Remake. Такой показатель достигнут спустя неделю после запуска проекта.
реклама

Игра вышла 5 июня на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam. Уже 7 июня проект собрал почти 78 тысяч одновременно играющих пользователей в Steam. На платформе размещено более 15 тысяч отзывов, 85% из которых имеют рейтинг «Очень позитивный».

                                                                  Изображение: THQ Nordic 

В пресс-релизе THQ Nordic отмечается, что команды Alkimia Interactive и издательства рады первому успеху и благодарят всех игроков, которые присоединились к Колонии. Особая благодарность выражена преданным поклонникам, которые поддерживали франшизу Gothic на протяжении последних 25 лет. По словам представителей компании, это достижение стало возможным благодаря страстному сообществу фанатов.

реклама

Разработчики заявили, что текущий результат является лишь началом. Alkimia Interactive продолжит поддерживать и улучшать Gothic Remake в ближайшие недели и месяцы.

#rpg #gothic remake
Источник: gematsu.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российское тюнинг-ателье RCI Service представило доработанную версию Lada Vesta Sedan
Экс-пилот Airbus раскритиковал МС-21-310 за потерю дальности полёта после импортозамещения
Предполагаемая производительность видеокарт GeForce RTX 50 Super раскрыта информатором
Kenwood выпустила наушники со стеклянными мембранами к своему 80-летию
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и RTX 5060 8 ГБ в Crimson Desert и ряде других популярных игр
Выдвинута радикально новая теория зарождения жизни на Земле
Intel предлагает удешевить ноутбуки — в новых моделях используют память уровня смартфонов
Deezer запустил бесплатный инструмент для поиска ИИ-треков на других стриминговых платформах
Paramount и Hasbro приступили к производству нового фильма «Трансформеров»
В Ульяновске готовят роскошный бизнес-джет Aurus за 15 миллиардов рублей на базе SJ-100
AMD согласилась заменить повреждённый Ryzen 9 7950X3D после огласки в соцсетях
Подаренный Трампу Катаром президентский борт окрасили в белый, красный и синий цвета
Casio выпустит лимитированные G-Shock DW-5600 в стилистике экстремальных шин Toyo Proxes Sport R
Процессоры AMD заняли 15 из 15 мест в рейтинге Amazon US
Ростех передал «Газпрому» первые импортозамещённые серийные вертолеты Ми-171А3
iPhone 18 Pro получит новый цвет «Тёмная вишня» и проблему царапин от предшественника
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил разницу в 1775 градусов между полушариями на экзопланете WASP-121 b
Астрономы объяснили, почему звёзды на небе светят разными цветами
Аэропорт в Амстердаме испытывает электрический тягач TaxiBot для буксировки самолётов
Функции Windows 11 Copilot+ будут доступны на ПК с видеокартами GeForce RTX с 6 Гб памяти

Популярные статьи

Почему Ryzen 5600 до сих пор тянет всё
Как собрать оптимальный и недорогой игровой ПК для игр в разрешении Full HD летом 2026 года
7 детективных сериалов с тягучей атмосферой для поклонников «Острых предметов»
Fable для Xbox и эффект «зловещей долины» – главная проблема игр с передовой графикой
10 заслуживающих внимания ремейков и ремастеров игр на ПК — классика в новом качестве
Проект «Конец света» — субъективный обзор научно-фантастического фильма
Подборка неплохих фильмов про пустеющие города
Почему «Сны поездов» заслуживали «Оскара» за операторскую работу больше, чем «Грешники»
Почему режиссёр Терренс Малик снимает самое актуальное кино
10 криптовалют, которые могут выиграть от массового внедрения Telegram
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter