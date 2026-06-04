Bandai Namco назвала дату выхода Ace Combat 8 и анонсировала порт Ace Combat Zero на Steam. Предзаказы на цифровые версии уже открыты

Серия Ace Combat существует с 1995 года и за это время разошлась тиражом более 22 миллионов копий. Последняя часть серии, вышедшая в 2019 году, продалась тиражом свыше 7 миллионов экземпляров.

Изображение: Bandai Namco Entertainment

Покупатели Deluxe-издания смогут начать игру на 3 дня раньше остальных, с 29 сентября. В комплект входят базовая игра, косметические предметы для союзных персонажей, ваучер Premium Ace Pass Plus и ранний доступ.

Изображение: Bandai Namco Entertainment

Изображение: Bandai Namco Entertainment



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Все, кто оформит предзаказ, получат в подарок игровой самолёт F-14A и версию Ace Combat Zero: The Belkan War для Steam. Эта игра изначально вышла на PlayStation 2 в 2006 году и считается одной из лучших частей серии благодаря уникальному документальному стилю повествования и системе Ace Style, которая меняет подразделения противника в зависимости от стиля игры пользователя.

Bandai Namco предупредила, что содержание и характеристики бонусов могут быть изменены. Некоторые из них, за исключением Ace Combat Zero, позже могут распространяться отдельно.