Игра от разработчика Dread Night и издателя Hyperstrange выйдет в Steam и GOG одновременно со стартом недельной распродажи издателя

Проект представляет собой динамичный экшен с видом сверху в пиксель‑арте, вдохновленный фэнтези эпохи 70–80‑х и хэви‑металом. Игра делает ставку на скорость и риск: промедление карается смертью, быстрые комбо увеличивают темп и дают преимущества в бою. При очень высоком разгоне следующий удар не убивает мгновенно, но прерывает натиск, резко снижая скорость.

В Slaughter Void 36 уровней, оформленных в духе классического фэнтези. Игроки собирают добычу для улучшений, подбирают оружие с уникальными эффектами и формируют собственный билд. В описании игры указаны, например, отражающая снаряды коса и тяжелый молот для ближнего боя.

По мере прохождения открываются новые перки и усиления, которые меняют стиль забега и увеличивают выживаемость. Разработчики обещают интенсивный аркадный опыт с упором на персонализированные сочетания оружия и навыков.

Основатель Hyperstrange Матеуш Филипек отметил, что Slaughter Void хорошо вписывается в направление издательства и стал частью расширяющегося каталога инди‑проектов.