Inthenews
Научно-фантастическая RTS ZeroSpace выйдет в раннем доступе 20 июля 2026 года
Компании Starlance Studios и Ironward объявили дату выхода своей совместной стратегии в реальном времени с элементами ролевой игры
Игрокам предстоит возглавить армию фракции Протекторат в секторе Орион. Сюжет игры вращается вокруг политических потрясений в секторе Орион и борьбы за контроль над галактикой, где игрок управляет армией Протектората в сражениях с врагами. 

Геймплей совмещает масштабные сражения с видом сверху и разветвлённые диалоги. Игрокам предстоит принимать решения, влияющие на ход истории и судьбу подчиненных. Диалоговая система напоминает популярные ролевые серии. В игре 15 сюжетных миссий, множество побочных заданий, 4 основные фракции и 7 наёмнических групп. 

                                                             Изображение: Starlance Studios

Многопользовательский режим включает глобальную MMO-карту галактики. Участники различных альянсов борются за контроль над территориями в разных сетевых режимах. Доступны кооперативные миссии, сражения против ИИ и PvP-сценарии. 

Игра выйдет в Steam. Ironward начинали как создатели модов для Warcraft 3 и стали известны благодаря The Red Solstice, основанной на моде Night of the Dead. 

#стратегии в реальном времени #ironward #rts zerospace #starlance studios
Источник: rockpapershotgun.com
