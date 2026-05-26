Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
DC Studios показала новый ролик фильма «Супергёрл» с Лобо в исполнении Джейсона Момоа
Компания DC Studios представила свежий рекламный ролик кинокартины «Супергёрл» (Supergirl), где акцент сделан на образе охотника за головами Лобо в исполнении Джейсона Момоа (Jason Momoa)
реклама

Короткое видео привлекло внимание фанатов в первую очередь из-за большого количества сцен с участием Лобо — одного из самых известных инопланетных охотников за головами во вселенной DC. Джейсон Момоа, ранее игравший Аквамена (Aquaman) в старой киновселенной DC, неоднократно называл Лобо своей самой желанной ролью среди комиксов.

В комиксах Лобо считается одним из самых жестоких и непредсказуемых антигероев. Персонаж впервые появился в 1980-х годах и быстро завоевал популярность благодаря взрывному характеру, мрачному юмору и нестандартному стилю ведения боя. Его способность к регенерации позволяет мгновенно восстанавливаться после тяжёлых ранений. При этом он обладает огромной силой и пренебрежительно относится к любым правилам.

                                                               Изображение: DC Studios

реклама

Исполнительница главной роли Милли Олкок (Milly Alcock) в недавнем интервью поделилась личными впечатлениями от работы над образом Кары Зор-Эл. Актриса отметила, что смогла быстро найти внутреннюю связь с героиней через тему преодоления внутренних конфликтов и поиска себя. По её словам, подобный опыт близок многим молодым женщинам и делает историю более близкой зрителю.

Премьера «Супергёрл» запланирована на 26 июня 2026 года.

#dc studios #супергёрл #джейсона момоа
Источник: comicbasics.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Блогер проверил, достаточно ли 8 ГБ видеопамяти для игр в 2026 году
YouTube-блогер вручную создал разводку печатной платы с дизайном в стиле винтажной электроники
Подборка самых стильных кнопочных телефонов 2026 года по версии GizmoChina
Создана действующая копия куртки NUSA Infiltrator из Cyberpunk 2077 с огромным OLED-воротником
Автомобильный футбол Rocket League в перспективе переведут на движок Unreal Engine 6
Huassen X99 XD3 и XD4 названы лучшими материнскими платами для сокета LGA 2011-3
На AMD FX-6300 смогли запустить Forza Horizon 6 и другие свежие AAA-игры с комфортным FPS
Генеральные директора NVIDIA и AMD прибыли в Тайбэй в преддверии выставки Computex
Самодельный дрон весом 2 кг разогнался до 730 км/ч и побил мировой рекорд
Carscoops: Цена Toyota Century 2024 года в России в 4,4 раза выше японской
Самый быстрый суперкомпьютер Европы 1996 года Cray T3D «Typhoon» уходит с молотка
Китай испытал в полёте новый турбовентиляторный двигатель средней и малой тяги для беспилотников
Китайский чат-бот DeepSeek перестал открываться с российских IP-адресов
Инсайдер раскритиковал генеративный ИИ в Far Cry 7 после отчёта Ubisoft об убытках в €1,3 млрд
Корпус реактора ВВЭР-1200 энергоблока №2 доставлен на стройплощадку АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
Core i3-12100F с DDR4 оказался в среднем на 8% быстрее Ryzen 5 5500 в играх
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
«Ростех» выпустил на рынок новые портретные фотообъективы
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Micron увеличивает в США производство DDR4 в четыре раза

Популярные статьи

9 самых выгодных комбинаций процессора и видеокарты для геймерского ПК в 2026 году
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Большое сравнение и тестирование форматов установки ПО в дистрибутивах Linux и FreeBSD (x86/x64)
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter