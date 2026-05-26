Компания DC Studios представила свежий рекламный ролик кинокартины «Супергёрл» (Supergirl), где акцент сделан на образе охотника за головами Лобо в исполнении Джейсона Момоа (Jason Momoa)

Короткое видео привлекло внимание фанатов в первую очередь из-за большого количества сцен с участием Лобо — одного из самых известных инопланетных охотников за головами во вселенной DC. Джейсон Момоа, ранее игравший Аквамена (Aquaman) в старой киновселенной DC, неоднократно называл Лобо своей самой желанной ролью среди комиксов.

В комиксах Лобо считается одним из самых жестоких и непредсказуемых антигероев. Персонаж впервые появился в 1980-х годах и быстро завоевал популярность благодаря взрывному характеру, мрачному юмору и нестандартному стилю ведения боя. Его способность к регенерации позволяет мгновенно восстанавливаться после тяжёлых ранений. При этом он обладает огромной силой и пренебрежительно относится к любым правилам.

Изображение: DC Studios

реклама

Исполнительница главной роли Милли Олкок (Milly Alcock) в недавнем интервью поделилась личными впечатлениями от работы над образом Кары Зор-Эл. Актриса отметила, что смогла быстро найти внутреннюю связь с героиней через тему преодоления внутренних конфликтов и поиска себя. По её словам, подобный опыт близок многим молодым женщинам и делает историю более близкой зрителю.

Премьера «Супергёрл» запланирована на 26 июня 2026 года.