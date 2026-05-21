Канадская студия Neojac Entertainment объявила дату выхода «Frontier Legends» в ранний доступ. Игра сочетает элементы выживания и крафта в мире Дикого Запада

Игроки начнут путь в роли одинокого поселенца на окраине цивилизации. Им предстоит собирать ресурсы, осваивать дикую природу и строить пограничный город. Позже откроется возможность приручать лошадей, ездить верхом, выполнять задания и исследовать окружающий мир. Изменчивая погода и смена дня и ночи потребуют постоянной адаптации, а дикие животные и преступники будут угрожать на каждом шагу.

Игра позволяет строить города, нанимать поселенцев и распределять между ними работу. Игроки смогут выбрать разные пути развития и стать охотниками, торговцами, строителями или блюстителями закона.

В кооперативном режиме можно объединяться с другими игроками. Кроме того, в игре можно грабить, предавать и сражаться друг с другом, а ещё исследовать древние руины и заброшенные лагеря, чтобы искать легендарные сокровища и решать головоломки.

Сейчас в Steam доступна демоверсия Frontier Legends с одиночным режимом. После релиза в ранний доступ появится многопользовательский режим.